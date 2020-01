Inferno im Affenhaus – wohl wegen Himmelslaternen

Katastrophe für Tierpfleger

«Wir werden in den nächsten Wochen massiv Trauerarbeit leisten müssen», sagt Wolfgang Dressen. Dann erzählt er von Massa. Massa ist 48 alt geworden, er war der älteste Gorilla Europas, sogar vier Jahre älter als das Affenhaus selbst. «Ich habe ihn altern sehen», sagt Dressen.

Der Brand ist eben nicht nur ein immenser Verlust für das Zooprogramm. Er ist auch eine Katastrophe für die Tierpfleger, die der Zoo an diesem Neujahrstag schützen will. Keine Presseinterviews, keine Auftritte vor laufender Kamera. Sie alle arbeiteten mit den Tieren, haben über Jahre persönliche Bindungen aufgebaut. Dass der Tierpark gegen Brandschäden versichert – was hilft's?

Keine Rauchmelder

«Von der technischen Seite her würde man sicherlich heute anders bauen», sagt Dressen. Wachpersonal aber sei in der Silvesternacht natürlich anwesend gewesen, doch die Flammen waren zu schnell.

Damals, 1975, als das Tropenhaus für gut zwei Millionen D-Mark gebaut worden war, habe man nicht mit Rauchmelder in Tiergehegen geplant. Technisch ist das offenbar alles andere als leicht: Die Staubentwicklung in einem solchen Gebäuden ist gross. «Da würden solche Melder mehr Fehlalarme produzieren, als sie nutzen», Kai Günther von der Krefelder Feuerwehr.

Geht man am Morgen nach dem Unglück durch den Zoo, umfängt einen Stille. Trampeltiere mümmeln auf Sand, Strausse traben durch ihr Gehege, Seelöwen tauchen vor den Kamerateams auf und wieder ab. Eigentlich hat der gut 80 Jahre alte Zoo im Grotenburgpark immer nur am ersten Weihnachtstag geschlossen. Aber wie soll man öffnen nach so einer Nacht?

Anwohner bringen Friedhofskerzen und Teelichter vor den Eingang. Blumen. Kuscheläffchen. «Wieso musste euch das passieren, wieso nur?», heisst es auf einem handbeschriebenen Schild, «Gestorben für euer Silvester-Vergnügen»auf einem anderen.

Noch in der Nacht, um 5.50 Uhr, hatte der Zoo auf Facebook eine kleine Nachricht veröffentlicht: «Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden.» Und abgesehen von Bally und Limbo ist das leider wahr.