«Ich war zu Hause und plötzlich begann alles umzufallen, Möbel, Gegenstände», sagt eine Einwohnerin der Gemeinde Casamicciola im Norden der Ferieninsel Ischia der Zeitung «Il Messaggero». «Das Haus neben mir war plötzlich verschwunden. Es ist das Schlimmste, was mir je passiert ist.» Die Augenzeugin des Erdbebens erzählt weiter von einem Chaos und von Menschen, die sofort in den Trümmern zu graben begannen. Eine andere Frau berichtet gemäss «Corriere della Sera»: «Ich hörte ein Donnern – wie eine Bombe»

«Ich hatte solche Angst»

Ein Tourist, der gerade Ferien auf Ischia verbringt, schildert der italienischen Nachrichtenagentur Ansa: «Ich sah Beschädigungen entlang der Wand des Hotels, in dem wir wohnen. Zum Zeitpunkt des Bebens sind wir alle auf die Strasse geflohen. Ich hatte solche Angst.»

Ein Mann, der sich mit seiner Freundin ebenfalls im Urlaub befindet, war gerade im Erdgeschoss seines Hotels, als er plötzlich «einen starken Ruck» spürte. Sie seien sofort vor das Gebäude gegangen, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen und zu schauen, ob ihre Freunde in Sicherheit seien. «Zum Glück geht es allen gut.»

Sieben Monate altes Baby gerettet

Gegen 21 Uhr am Montagabend hat auf Ischia die Erde gebebt. Zwei Tote sind zum jetzigen Zeitpunkt zu beklagen: In Casamicciola wurde ein Frau von Gebäudeteilen, die von einer Kirche herabstürzten, erschlagen. Ein zweites Opfer lag in den Trümmern eines Hauses. Italienische Medien berichten von mindestens 36 Verletzten.

Das Beben erreichte eine Stärke von 4,0. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden vor allem Casamicciola sowie die Nachbargemeinde Lacco Ameno getroffen. Demnach gab es 14 kleinere Nachbeben.

Grosse Erleichterung: Am Dienstag wurde ein Baby aus den Trümmern gerettet. (Video: Tamedia/Twitter/BlitzTV)

Am frühen Dienstagmorgen haben Rettungskräfte einen sieben Monate alten Jungen lebend aus einem eingestürzten Gebäude geholt. Unter Applaus sei der Bub seiner Mutter übergeben worden, berichtete Ansa. Seine Brüder sind noch unter den Trümmern gefangen.

(kf)