Hombrechtikon: Frau stirbt, Polizei nimmt Verdächtigen fest

In Hombrechtikon ist eine 44-jährige Schweizerin womöglich Opfer eines Gewaltdeliktes geworden. Wie die Kantonspolizei gestern Nachmittag mitteilte, ging am Dienstag kurz vor 19 Uhr bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung ein Notruf ein.

Darauf rückten sofort Rettungssanitäter des Spitals Männedorf aus. In der Wohnung in Hombrechtikon trafen sie eine schwer verletzte Frau sowie einen Mann an. Nach der Erstversorgung wurde die Frau mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Dort ist sie am Mittwochabend verstorben, wie es in der Mitteilung heisst. Der in der Wohnung anwesende 46-jährige Pole wurde festgenommen.