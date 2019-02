Hoch Dorit geht, Erika kommt

Sonnige Aussichten in dieser Woche: Gemäss Meteonews sorgt das aktuelle Hoch namens Dorit auch am Montag für sonniges und am Nachmittag vorfrühlingshaft mildes Wetter.

In der zweiten Wochenhälfte wird Dorit praktisch übergangslos vom neuen Hoch Erika ersetzt, welches bis über das kommende Wochenende durchhält und viel Sonne und jeweils am Nachmittag für die Jahreszeit hohe Temperaturen um 10 Grad oder auch etwas mehr bringt.

Laut Meteonews hält Hoch Erika bis mindestens Mitte der kommenden Woche durch und bleibt der Schweiz damit bis Ende Monat erhalten. So werde der Februar markant zu mild ausfallen und zu einer der wärmsten je gemessenen werden, heisst es weiter.