Gepanschter Schnaps fordert 150 Tote in Indien

Am Wochenende starben im grossen Staat von Südasien mindestens 58 weitere Menschen an den Folgen des schwarz gebrannten Getränks, wie die Polizei des nordöstlichen Bundesstaat Assam am Sonntag mitteilten.

Damit stieg die Zahl der Toten in Indien binnen weniger Tage auf über 155. Mindestens 200 Menschen wurden in Spitälern behandelt. Die Opfer arbeiteten alle auf den Teeplantagen in der Region, unter ihnen sind auch viele Frauen.

Die ersten Arbeiter waren nach Polizeiangaben am Donnerstagabend erkrankt, nachdem sie gepanschten Schnaps getrunken hatten. Seitdem kommen täglich neue Opfer hinzu. Betroffen sind die Bezirke Golaghat und Jorhat.

Um sich um all die Opfer kümmern zu können, wurden dort zusätzliche Ärzte, Pfleger und Medikamente in die Spitäler entsandt. Nach Angaben von Ärzten leiden die Patienten unter starkem Brechreiz, Brustschmerzen und Atemnot.

15'000 Liter Schnaps vernichtet

Inzwischen gebe es aber auch eine Art Psychose unter den Arbeitern, sagte Assams Gesundheitsbeauftragter Samir Sinha. «Viele Einwohner sind besorgt und melden sich bei den Spitälern, auch wenn es schon vier oder fünf Tage zurückliegt, dass die den Schnaps getrunken haben.»

In den ärmlichen ländlichen Gebieten Indiens wird viel selbst gebrannter Schnaps verkauft, weil er billig ist. Oft wird dem Fusel hochgiftiges Methanol beigemischt, um den Alkoholgehalt zu erhöhen. Grosse Mengen davon können zu Blindheit, Leberschäden und zum Tod führen.

Im aktuellen Fall wartet die Polizei noch auf Testergebnisse aus dem Labor, wie Vize-Polizeichef Agarwala sagte. Laut Polizei wurden aber bereits 14 Personen festgenommen, die mit der Herstellung und dem Vertrieb des Schnapses in Verbindung stehen sollen.

Zudem wurden 15'000 Liter Schnaps bei einer Razzia vernichtet. Die Behörden beurlaubten ausserdem zwei Beamte, weil sie keine Vorkehrungen gegen den Verkauf des Alkohols getroffen hätten. Assams Regierungschef Sarbananda Sonowal ordnete eine Untersuchung an.

Gesundheitsminister Himanta Biswa Sarma besuchte einige Opfer im Spital in Jorhat und kündigte an, «die Täter jener Tragödie nicht zu verschonen». Die Hinterbliebenen jedes Todesopfers sollen 200'000 Rupien (rund 2800 Franken) erhalten.

Jährlich hunderte Tote durch «Moonshine»

Jedes Jahr sterben in Indien hunderte Menschen an so genanntem Moonshine (Mondlicht), wie der schwarz gebrannte Schnaps auch genannt wird. Erst vor knapp zwei Wochen waren in den nordindischen Bundesstaaten Uttar Pradesh und Uttarakhand mehr als hundert Menschen an gepanschtem Alkohol gestorben.

40 Prozent der schätzungsweise fünf Milliarden Liter Alkohol, die jährlich in Indien konsumiert werden, stammen nach Angaben des Indischen Spirituosen- und Weinverband aus illegaler Produktion. Versuche mehrerer Bundesstaaten, Alkohol zu verbieten, hätten die Lage nur noch weiter verschärft, sagen Kritiker. (fal/sda)