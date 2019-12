Feuerwerk für Sydney – und rundherum toben Buschbrände

Nun, da die Welt schon länger als nur für einen Abend auf sein brennendes Land schaut, in dem die schlimmsten Buschbrände seit Langem wüten, musste Morrison sich positionieren. In einer Frage, die viele Australier umtrieb: Soll das berühmte Silvesterfeuerwerk in Sydney wegen der Brände abgesagt werden?

Eine Online-Petition, die das gefordert hatte, sammelte bis zum Montagmorgen mehr als 270'000 Unterschriften. Geld, das sonst für Feuerwerkskörper ausgegeben wird, solle lieber der Feuerwehr sowie betroffenen Landwirten und Tierschutzorganisationen zugute kommen. Sydneys Stadtverwaltung hatte Berichten zufolge im vergangenen Jahr rund 5,8 Millionen Australische Dollar für die Feuerwerksshow ausgegeben. «Das Risiko ist zu hoch. Wir müssen die erschöpften Freiwilligen der Feuerwehr respektieren», twitterte der stellvertretende Premierminister des Bundesstaates New South Wales, John Barilaro.