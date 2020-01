Feuerwehrauto in den Flammen, Rettung vom Meer

Militär will Menschen ausfliegen

Angesichts der noch immer gestrandeten Tausenden von Menschen wurde das Militär eingezogen, um die Versorgung sicherzustellen und bei Evakuierungen zu helfen. Die Regierung kündigte an, mit Seelandungsbooten Nahrungsmittel und Wasser zu den Menschen zu bringen, die vor den Flammen an die Strände fliehen mussten. Die Hilfe soll am Donnerstag oder Freitag in den Küstenstädten der Staaten New South Wales und Victoria ankommen. Zudem sollen Menschen mithilfe von Helikoptern in Sicherheit gebracht werden.

Der Bewohner Mark Tregellas sagte, dass nur eine Änderung in der Windrichtung in letzter Minute Leben verschonte. «Das Feuer wurde immer grösser und dann senkte sich das Schwarze um uns herum. Ich konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Dann fing es an, rot zu leuchten und wir wussten, das Feuer kommt», sagte Tregellas der Nachrichtenagentur Reuters. «Asche und Glut regnete auf uns. Menschen brachten sich und ihre Kinder im seichten Wasser in Sicherheit. Glücklicherweise änderte sich die Windrichtung und das Feuer zog ab.»

Opferzahl steigt

Inzwischen sorgt das Video aus einem Feuerwehrauto für Aufsehen. Es zeigt, wie sich die Flammen dem Fahrzeug nähern und plötzlich überrollen. Im Fahrzeug drinnen versuchen die Feuerwehrleute mit einer Hitze abweisenden Decke die Fenster abzudecken. Wie die Behörden später mitteilen, blieben die Männer im Fahrzeug unverletzt.