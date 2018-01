Familie stirbt in Flammen-Inferno auf der Autobahn bei Brescia

Sechs Menschen, darunter zwei Kinder, sind am Dienstag auf einer Autobahn in Norditalien ums Leben gekommen. Nach Angaben von Polizei und Medien rammte ein Lastwagen das Auto einer Familie. Dieser wurde gegen einen Tankwagen geschleudert, der explodierte und in Flammen aufging.

Die fünf Insassen des Wagens und der LKW-Fahrer starben, der Fahrer des Tanklasters konnte sich lebend retten. Laut «Il Giorno» hatte das Auto französische Kennzeichen. Wegen eines vorausgegangenen Unfalls hatte es Stau an der Stelle.

Die Feuerwehr befand sich zum Unglückszeitpunkt wegen des vorherigen Unfalls bereits auf der Autobahn. Ein Polizeivideo zeigte Feuerwehrleute im Einsatz gegen die Flammen. Der dichte schwarze Rauch war im Umkreis von mehreren Kilometern zu sehen. Das Unglück ereignete sich auf der Höhe der östlich von Mailand gelegenen Stadt Brescia. (oli/sda/ap)