Erst Sturm und Regen dann vielleicht Schnee im Flachland

Nach den frühlingshaften Temperaturen vom Samstag wird es am Sonntag ungemütlich: «Ein giftiges Randtief wird voraussichtlich im Tagesverlauf für starken bis stürmischen Südwestwind sorgen», heisst es in der Mitteilung von Meteonews. Die Böen dürften im Flachland 70 bis 100 km/h erreichen.

Auf den Jurahöhen und den Voralpengipfeln werden gemäss SRF Meteo Orkanböen mit 110 bis 140 km/h erwartet.

Laut MeteoSchweiz herrscht im Norden der Schweiz Gefahrenstufe 3, also erhebliche Gefahr. Auch Meteocentrale und SRF Meteo haben für weite Teile der Schweiz die Alarmstufe rot herausgegeben. Auf der Website des Bundes, naturgefahren.ch, wird empfohlen, nach Möglichkeit den Aufenthalt im Freien zu meiden.

Es wird stürmisch heute. Im Flachland und in den Alpentälern #Sturmböen zwischen 70 und lokal 120 km/h, auf den Jurahöhen bis 140 km/h. Am Vormittag noch freundlich mit Aufhellungen ?????. Am Nachmittag aus Westen Regen ?????. Um 11 Grad, mit #Föhn bis 17 Grad. #Sturmtief #Uwe ^gf pic.twitter.com/61UqrGR9jZ — SRF Meteo (@srfmeteo) 10. Februar 2019

Zuvor sei es in den Alpen jedoch noch föhnig, in den Tälern sind Sturmböen möglich. Da der Wind am Abend dreht, kommen die Böen dann aus entgegengesetzter Richtung. Zum Schluss des turbulenten Wochenendes sinkt dann schliesslich die Schneefallgrenze, sodass in der Nacht auf Montag Schnee bis ins Flachland fallen kann.

(Übernommen von 20 Minuten, bearbeitet von Tagesanzeiger.ch/Newsnet.) (red)