Erdbeben der Stärke 7,5 trifft Peru und Ecuador

Zwei schwere Erdbeben haben am Freitag Ecuador erschüttert. Ein Beben der Stärke 7,6 wurde vom Seismologischen Institut Ecuadors 320 Kilometer westlich von Guayaquil in einer Tiefe von 107 Kilometern verzeichnet.

Das Epizentrum lag in Ecuador in der Grenzregion zu Peru und dürfte bis nach Kolumbien gespürt worden sein, wie der Erdbebendienst US-Geological Survey mitteilt.

Nur 13 Minuten später ereignete sich ein zweites Erdbeben 18 Kilometer südlich von Guayaquil mit einer Stärke von 5,9 in 34 Kilometern Tiefe.

Compatriotas queridos, los reportes preliminares de los primeros sismos cerca de Macas no indican daños mayores. Fueron sentidos en todo el país y algunos COE provinciales ya se han activado.

Nach Angaben von Staatschef Lenin Moreno über Twitter wurden zunächst keine grösseren Schäden verzeichnet. In Folge des ersten Bebens wurden zwei Menschen leicht verletzt, wie der Katastrophendienst mitteilte.

M7.5 #earthquake (#sismo) strikes 275 km SE of #Quito (#Ecuador) 23 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/rEwekn0QU9