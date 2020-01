Ein Toter und zwei Verletzte nach Messerangriff nahe Paris

Bei einem Messerangriff in der Nähe von Paris wurde am Freitag eine Person getötet. Zwei weitere Menschen seien bei dem Angriff in einem Park im südlichen Vorort Villejuif verletzt worden, sagte die ermittelnde Staatsanwältin Laure Beccuau.

Der Angreifer wurde nach Angaben der französischen Polizei auf der Flucht in der Nachbargemeinde Haÿ-les-Roses erschossen. Sein Motiv war zunächst noch unklar.

Der Mann hatte gegen 14 Uhr in einem Park in Villejuif mehrere Passanten mit einem Messer angegriffen. Auf seiner «mörderischen Reise» habe der Täter versucht, weitere Menschen anzugreifen, sagte Beccuau bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Innenstaatssekretär Laurent Nuñez und dem Pariser Polizeichef Didier Lallement am Tatort. Sie hätten ihm aber ausweichen können.