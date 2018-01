Ein «Bombenzyklon» stürmt in den USA

Die Palmen in Florida liegen unter einer dünnen Eisschicht, und der Times Square in New York wurde von einem regelrechten Schneesturm eingehüllt.

Nachdem Teile Kanadas von einer klirrenden Kälte erfasst wurden, hält nun der Wintersturm die Ostküste der USA in Atem. Tausende Flüge aus New York wurden gestrichen, mehrere Staaten riefen den Notstand aus, Schulen wurden geschlossen, und mindestens 12 Personen starben aufgrund der Kältewelle, wie amerikanische Medien berichteten.

#Bombogenesis verbreitete sich rasch



Nachdem die «Washington Post» den Begriff Bombenzyklon für den aussergewöhnlichen Wintersturm gebrauchte, verbreitete sich der Begriff schnell über Social Media unter dem Hashtag #Bombogenesis oder #BombCyclone. Dabei handelt es sich aber nicht um eine explosive Attacke, sondern um einen Begriff, der schon seit Jahrzehnten von Meteorologen für Winterstürme gebraucht wird. Jährlich finden bis zu 50 Bombenzyklone statt. Da die meisten von ihnen auf offener See wüten, werden sie jedoch selten bemerkt. Besonders im normalerweise sonnigen Süden der USA sorgte der Schnee für Verkehrschaos, aber auch unerwartete Situationen, wie der Kurznachrichtendienst Twitter zeigt.

Gründe für den Wintersturm



Ein «Bombenzyklon» entsteht, wenn der Luftdruck in einem Tiefdruckgebiet mindestens 24 Millibar in 24 Stunden abfällt. Bob Oravec vom Wetterdienst sagte, dass der Druckunterschied bei diesem Sturm gar doppelt so hoch liegen dürfte. Je grösser also der Druckunterschied, desto stärker ist der Sturm, der entsteht. Dieser verursacht starke Winde im Tiefdruckgebiet. Folglich zieht sich derzeit entlang der gesamten US-Ostküste ein Streifen von Schnee und Sturm. In Florida gab es infolge der Kältewelle den ersten Schnee seit 29 Jahren, und die US-Küstenstädte Charleston und Savannah verzeichneten die grössten Schneemengen seit 28 Jahren.

This storm is now, officially, a #BombCyclone.



Its central pressure has dropped 29mb in the past 16 hours, beating the 24mb/24hrs requirement.



It gets better: In the next 8hrs, it'll drop another 23mb.



52mb in 24hrs. One of the fastest intensifying cyclones ever measured. pic.twitter.com/Bug2gkXv6z — Eric Holthaus (@EricHolthaus) January 4, 2018

