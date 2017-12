Drogen-Dealer verwechselt in Kopenhagen Polizeiauto mit Taxi

Ein offenbar leicht benebelter Drogen-Dealer ist in Kopenhagen versehentlich in ein Polizeiauto gestiegen, weil er es für ein Taxi hielt. «Er war sehr überrascht, als er merkte, dass er in einem Polizeiauto fuhr», teilte die dänische Polizei mit. Der Mann wurde prompt festgenommen: Er hatte rund 1000 Cannabis-Joints bei sich.

Nach Polizeiangaben stammte der Dealer aus dem Hippie-Viertel Christiania und hatte es eilig, nach Hause zu kommen, als er irrtümlich in das Polizeiauto stieg. Christiania ist Dänemarks Drogen-Hochburg. Erst vor wenigen Tagen räumte die dänische Polizei die Hasch-Buden in der dortigen Pusher Street.

Politiaktioner mod hashhandel på Christiania i går resulterede i beslaglæggelse af ca. 3,5 kg hash og fire våben. 116 personer er sigtet for besiddelse af hash #politidk pic.twitter.com/YTzL4lMsII — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) December 21, 2017

(oli/AFP)