Der Winter ist im Anmarsch

Eine Kaltfront stoppt das goldene Oktoberwetter. Kühle und feuchte Luftmassen stauen sich an den Alpen und bringen an einigen Orten den ersten Schnee. Zurzeit schaffen es die Flocken noch nicht unter 1500 Meter über Meer, in der Nacht zum Montag dürfte die Schneefallgrenze jedoch bis auf 1000 Meter sinken.

Roger Perret von «Meteonews» spricht von einer «frohen Botschaft für die Skigebiete». Bereits jetzt liegen auf 2000 Meter bis zu zehn Zentimeter Schnee. Bis am Dienstag dürften dort bis zu einem halben Meter Neuschnee gemessen werden.

Sogar auf der Rigi Scheidegg (1658 Meter über Meer) reichte es für erste Flocken, wie der Zeitraffer der Webcam zeigt: Rigi Scheidegg › Ost

Im Flachland ist vom Winter noch nichts zu spüren. Heute und morgen ist es veränderlich mit einigen Schauern. Die Temperaturen erreichen zwischen 10 und 12 Grad. Bereits am Dienstag beruhigt sich das Wetter wieder. Die Sonne meldet sich zurück und die Temperaturen werden wieder etwas wärmer.

(woz)