Dem Tötungsdrama im Jura ging ein Kampf voraus

Beim Tatort des Tötungsdramas von Courfaivre JU, an dem am Montag die Leichen eines Ehepaars um die Vierzig entdeckt worden waren, sind Spuren eines Kampfs entdeckt worden. Dies gab die Staatsanwaltschaft des Kantons Jura am Freitag bekannt.

Die beiden Toten seien nackt und verwundet gewesen sowie an den Folgen einer Nackenverletzung gestorben, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Neben den Leichen wurden zwei Stichwaffen gefunden. An den Händen der Frau seien zudem Schnittwunden entdeckt worden, die auf Abwehrbewegungen schliessen lassen.