Crew vergisst Luftdruck-Schalter – 30 Passagiere verletzt

Mit Nasen- und Ohrenbluten sowie Kopfschmerzen sind 30 Passagiere eines Passagierflugs in Indien gelandet. Die Besatzung der Fluggesellschaft Jet Airways habe vergessen, beim Start in Mumbai am Donnerstag einen Schalter für den Luftdruck umzulegen, zitierte die indische Nachrichtenagentur PTI einen Sprecher der Generaldirektion für zivile Luftfahrt.

MoCA has taken cognizance of the incident in flight 9W 697 earlier today and has requested DGCA to file its report immediately on the issue. The crew is being derostered. Of the 166 people on board, 30 were affected and have been given treatment.