ManCity weiter unantastbar, Kane egalisiert Rekord

Das Team von Pep Guardiola liess sich von dem in den Abstiegskampf involvierten Bournemouth nicht in Bedrängnis bringen. Der Argentinier Sergio Agüero, der später auch das 3:0 erzielte, eröffnete das Skore per Kopf in der 26. Minute, am Ende stand es 4:0 für die «Citizens».

Die Bilanz des Leaders nach Hälfte des Pensums in der Premier League ist überragend: 55 von 57 Punkten, 60 erzielte Treffer. Der Meistertitel, der erste seit 2014, ist dem Gegner des FC Basel in den Achtelfinals der Champions League wohl kaum mehr zu nehmen.

Einen wichtigen Sieg im Kampf am Strich feierte Stoke City mit Xherdan Shaqiri beim 3:1 zuhause gegen West Bromwich Albion. Joe Allen und Eric Choupo-Moting schossen die Tore zur 2:0-Führung für das Team von Mark Hughes vor der Pause. Der für Shaqiri in der 79. Minute eingewechselte Ägypter Ramadan Sobhi machte in der Nachspielzeit mit dem 3:1 alles klar. Für das Team von Mark Hughes war es der erste Sieg nach zuvor drei Niederlagen in Folge.

Kane egalisiert Rekord

Mann des Spiels beim 3:0 von Tottenham Hotspur beim bisherigen Überraschungsteam Burnley war Harry Kane. Der englische Internationale erzielte alle drei Treffer und schloss mit seinem siebten Hattrick 2017 in der Torschützenliste zu Mohamed Salah auf. Kane schoss seine Premier-League-Treffer 34, 35 und 36 im laufenden Kalenderjahr und egalisierte damit den Rekord von Alan Shearer aus dem Jahr 1995. Die Chance, den Rekord zu übertreffen, bietet sich Kane am Boxing Day, wenn Tottenham zuhause auf Southampton trifft.

Everton konnte sich beim 0:0 gegen Meister Chelsea bei seinem Torhüter Jordan Pickford bedanken, dass es seine Serie der Ungeschlagenheit in der Premier League auf sechs Partien ausbaute. Der 23-Jährige, der im Sommer für mehr als 30 Millionen von Sunderland nach Liverpool gezogen war, zeigte mehrere spektakuläre Paraden.

Und als Pickford nicht zur Stelle war, rettete Verteidiger Phil Jagielka zweimal auf der Linie (10.) - oder der Ball landete nach einer von Verteidiger Ashley Williams abgelenkten Flanke an der Latte (75.). Everton hat sich nach dem schwachen Saisonstart und der Entlassung von Ronald Koeman inzwischen wieder in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Das Team ist unter Sam Allardyce weiterhin ungeschlagen.

Burnley - Tottenham Hotspur 0:3 (0:1). - Tore: 7. Kane (Foulpenalty) 0:1. 69. Kane 0:2. 79. Kane 0:3.

Manchester City - Bournemouth 4:0 (1:0). - 54'270 Zuschauer. - Tore: 26. Agüero 1:0. 53. Sterling 2:0. 79. Agüero 3:0. 85. Danilo 4:0.

Southampton - Huddersfield Town 1:1 (1:0). - 29'675 Zuschauer. - Tore: 24. Austin 1:0. 64. Depoitre 1:1. - Bemerkung: Huddersfield mit Hadergjonaj (bis 61.).

Stoke City - West Bromwich Albion 3:1 (2:0). - 29'057 Zuschauer. - Tore: 19. Allen 1:0. 45. Choupo-Moting 2:0. 51. Rondon 2:1. 95. Sobhi 3:1. - Bemerkung: Stoke City mit Shaqiri (bis 79.).

West Ham United - Newcastle United 2:3 (1:1). - 56'955 Zuschauer. - Tore: 6. Arnautovic 1:0. 10. Saivet 1:1. 52. Diame 1:2. 61. Atsu 1:3. 69. Ayew 2:3. - Bemerkungen: West Ham United ohne Edimilson Fernandes (verletzt). 56. Ayew (West Ham) scheitert mit Foulpenalty an Elliot.

Everton - Chelsea 0:0. - 39'191 Zuschauer.

Weitere Resultate

Brighton & Hove Albion - Watford 1:0. Swansea City - Crystal Palace 1:1. - Rangliste: 1. Manchester City 19/55 (60:12). 2. Manchester United 18/41 (39:12). 3. Chelsea 19/39 (32:14). 4. Liverpool 19/35 (41:23). 5. Tottenham Hotspur 19/34 (34:18). 6. Arsenal 19/34 (34:23). 7. Burnley 19/32 (16:15). 8. Leicester City 18/26 (27:26). 9. Everton 19/26 (24:30). 10. Watford 19/22 (27:34). 11. Huddersfield Town 19/22 (17:31). 12. Brighton & Hove Albion 19/21 (15:23). 13. Southampton 19/19 (18:25). 14. Stoke City 19/19 (22:40). 15. Newcastle United 19/18 (19:29). 16. Crystal Palace 19/18 (16:29). 17. West Ham United 19/17 (19:35). 18. Bournemouth 19/16 (15:28). 19. West Bromwich Albion 19/14 (14:27). 20. Swansea City 19/13 (11:26). (chi)