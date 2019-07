Bus in Afghanistan von Bombe getroffen – mindestens 34 Tote

Bei der Explosion einer Bombe am Strassenrand sind in der westafghanischen Provinz Farah mindestens 34 Zivilisten getötet worden. 17 weitere seien am Mittwoch im Bezirk Bala Buluk verletzt worden, als ein Reisebus auf den Sprengsatz auffuhr, sagte ein Sprecher des Gouverneurs von Herat.