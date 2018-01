Brennender Öltanker vor China könnte explodieren

Nach der Kollision mit einem Frachtschiff vor der Küste Chinas droht ein brennender Öltanker zu explodieren und zu sinken. Einsatzkräfte kämpften mit Löschbooten gegen die Flammen an, doch war das Feuer auch am zweiten Tag nach dem Zusammenstoss weiter heftig.

Dies berichtete das chinesische Staatsfernsehen am Montag. Giftige Gase seien eine Gefahr für die Rettungs- und Bergungsmannschaften. Öl trete aus dem Rumpf des iranischen Tankers aus. Unter den Einsatzkräften wachse die Sorge, dass das Schiff mit seiner Ölladung untergehen könnte.

Die «Sanchi» hatte 163'000 Tonnen Kondensat, ein sehr hochwertiges Leichtöl, an Bord. Auch bis Montag gab es weiter kein Lebenszeichen von den 32 vermissten Seeleuten des Schiffes. Es handelt sich um 30 Iraner und zwei Leute aus Bangladesh.

