Bericht: Ermittler gehen von Terrorakt in Limburg aus

Die Ermittlungen zu einem LKW-Vorfall im hessischen Limburg werden zur Stunde von der Staatsanwaltschaft Frankfurt geführt. Ein Sprecher der hessischen Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt widersprach damit am Dienstag einem ZDF-Bericht, wonach die oberste Anklagebehörde des Landes den Fall bereits an sich gezogen habe. «Wir unterstützen die Ermittlungen und haben die Pressearbeit übernommen», sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft auf Anfrage.