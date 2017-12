Auto überschlägt sich auf der A13

Der Sekundenschlaf einer Autolenkerin führte am Freitagmorgen auf der A13 zu einem Unfall. Die 59-Jährige fuhr um acht Uhr von Landquart in Richtung Maienfeld. Sie nickte kurz ein und ihr Auto touchierte die Mittelleitplanke, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Danach lenkte sie nach rechts und das Fahrzeug durchbrach die Leitplanke. Dabei überschlug es sich mehrfach auf dem abfallenden Wiesenbord und kam dort auf dem Dach liegend total beschädigt zum Stillstand.

Die Lenkerin und ihr Mitfahrer verliessen das Auto selbständig. Zwei Ambulanzteams transportierten die beiden Leichtverletzten ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Während der Rettungs-, Tatbestands- und Instandstellungsarbeiten konnte der Verkehr den Unfallort auf der Überholspur passieren. (nxp)