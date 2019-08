«Alarmismus bringt nichts»

Meist treffen Naturkatastrophen und Klimawandel jene, die schon arm sind, in wenig geschützten Umständen leben, ohne Mittel zur Flucht.

Der Zusammenhang von Klimawandel und Migration ist zum grössten Teil eine Armutsproblematik. Hauptbetroffene sind kleinbäuerliche Haushalte, Viehnomaden, Fischer, auch städtische Arme. Viele Grossstädte etwa in Afrika, wie Dakar, Lagos, Accra, Mombasa, liegen am Meer. Da gibt es heute schon eine Flutproblematik, dazu kommt schlechte Infrastruktur. Das ergibt ein riesiges Problem. Deshalb müsste man die Armutsproblematik als Wichtigstes in der internationalen Politik diskutieren – was machen wir mit dem ärmsten Teil der Menschheit?

Und, was machen wir?

In der Debatte um Klimawandel und Migration wird gerade ein Konzept in der Wissenschaft viel diskutiert – Mobilität als Anpassungsstrategie. Wir tun ja meist, als wäre Migration grundsätzlich ein Problem. Aber die Leute nutzen Mobilität auch, um sich an Folgen des Klimawandels anzupassen. Die Migration, die im Kontext von Klimawandel schon stattfindet, ist saisonale oder zirkuläre Arbeitsmigration. Leute gehen in die kommerzielle Landwirtschaft, in den informellen Sektor der Städte, um eine Zeit lang Geld zu verdienen und heimzuschicken. So können sie auch Folgen des Klimawandels wie Ernteverluste und Wasserknappheit ein Stück weit kompensieren.

Also ist alles halb so schlimm?

Die Gefahr besteht genau darin, dass man sagt: Ach ja, es gibt den Klimawandel, doch die Wissenschaft sagt auch, dass die Menschen sich durch Migration anpassen können. Denn dann ist die Verantwortung des globalen Nordens natürlich wieder raus aus der Diskussion, und es befördert eine neo-liberale Sichtweise nach dem Motto «Klasse, die Menschen nehmen ihr Schicksal in die eigenen Hände». Wir sollten hier darauf achten, dass die Rechte und Lebensbedingungen von Migranten verbessert werden.

Klimawandel hin oder her, die Leute setzen sich sowieso in Bewegung?

Sorglosigkeit wäre sicherlich falsch, weil der Klimawandel real ist. Aber das Horrorszenario der Klimaflüchtlinge, die millionenfach kommen, wird in absehbarer Zeit nicht eintreten. Welche Folgen der Klimawandel haben wird, etwa Konflikte um Wasser in einzelnen Regionen, die dann Fluchtbewegungen auslösen, wissen wir einfach nicht. Es ist erschütternd, was sich Kollegen und Kolleginnen da in der Vergangenheit geleistet haben. Die bis heute beliebteste Prognose, und nicht totzukriegen, sprach von 200 Millionen Klimaflüchtlingen bis Mitte des 21. Jahrhunderts. Das stammt von 1995, als die Klimawissenschaft noch nicht so weit war. Was man da als Grundannahmen ansetzte, ist geradezu hanebüchen. Aber die Zahl wird immer wieder benutzt, auch von internationalen Institutionen.

Wo setzt man da als Forscher an?

Wir diskutieren heute Fragen, wie sich etwa das Konzept von Migration als Anpassung definieren lässt. Wir suchen Finanzierung für Forschungen, die hinausgehen über den Ansatz «Kommen die Klimaflüchtlinge oder nicht?». Wir sagen, bei den grossflächigen internationalen Wanderungen spielt Klimawandel nicht die ganz grosse Rolle, aber welche Rolle spielt er dann? Und in der Politikberatung versuchen wir, vom alarmistischen, leicht apokalyptischen Bild der Millionen Klimaflüchtlinge wegzukommen. Alarmismus bringt nichts. Stattdessen sollten wir die wichtigeren Fragen anstossen wie Armut oder sogenannte Trapped Populations.