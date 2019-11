85-jährige Frau stirbt nach Unfall mit «Piranha»-Panzer

Eine 85-jährige Frau, die am Freitag bei einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem «Piranha» Radschützenpanzer in Plons SG schwer verletzt wurde, ist am Sonntag im Spital gestorben. Dies teilte die St. Galler Kantonspolizei mit.

Der Unfall hatte sich am Freitagnachmittag auf einer Kreuzung in Plons in der Gemeinde Mels SG ereignet. Der Radschützenpanzer prallte frontal in die rechte Seite des entgegenkommenden Autos. Die 85-jährige Mitfahrerin wurde dabei schwer verletzt, während der gleichaltrige Lenker mit leichten Verletzungen davon kam.