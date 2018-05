7329 Blitze an einem Tag

Am Dienstag entluden sich am Schweizer Himmel innert 24 Stunden 7329 Blitze. Meteonews meldet zudem lokale Niederschlagsmengen von gegen 30 Litern pro Quadratmeter. In vielen Regionen hagelte es kräftig.

Die labile Luft sorgte für teilweise heftige Gewitter. Insbesondere die nördlichen Regionen der Schweiz waren davon betroffen. Bei den Blitzen ist der Kanton St. Gallen mit 1241 Entladungen Rekordhalter. Auf Gemeindeebene führt Horn im Thurgau mit 317 Blitzen die Liste an.

Der gesterige Abend brachte nochmals teils kräftige gewittrige Regengüsse. Der Zeitraffer zeigt eine aktive Zelle mit starken Aufwinden. Zudem gab es in der Schweiz 7'329 Blitzentladungen (während 24 Stunden am... https://t.co/kWUKr1uCpA — MeteoNews (@MeteoNewsAG) May 16, 2018

Die Zahlen erinnern an Gewitterlagen im Hochsommer, berichtet Meteonews. Auch in den kommenden Tagen bleibt ein erhöhtes Gewitterrisiko bestehen. Insbesondere am Donnerstagnachmittag kann es nochmals richtig krachen.

(chi/sep)