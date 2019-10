39 Leichen in Lastwagen gefunden

Rettungskräfte hatten die Polizei gegen 2.40 Uhr (MESZ) in der Nacht informiert. Sie konnten aber niemandem mehr im Container helfen. Wer die Rettungskräfte alarmiert hatte, war zunächst nicht bekannt.

Der Fundort des Containers - ein Industriegebiet in Grays östlich von London - wurde weiträumig abgeriegelt. Grays liegt in Thurrock an der Themse. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor. Innenministerin Priti Patel schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: «Ich bin geschockt und traurig über diesen äusserst tragischen Vorfall in Grays.»

Das Industriegebiet Waterglade in Grays liegt etwa 30 Kilometer vom Zentrum Londons entfernt nahe der Themse.