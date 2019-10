30-jähriger Holländer wird in der Schweiz vermisst

Vom 30-jährigen Holländer Yorian fehlt seit dem 6. September 2019 jede Spur. «Wir suchen unseren Sohn, Bruder und Freund Yorian», heisst es in einer Vermisstenanzeige, die zurzeit auf Social Media kursiert. Sein letzter bekannter Standort sei in den Bergen von Rigi Scheidegg SZ gewesen. Nun soll ihn jemand Anfang Oktober in Olten gesichtet haben. Für eine grossangelegte Suchaktion am Montagmittag in Olten werden nun Freiwillige gesucht. «Wir haben den Grund zur Annahme, dass er immer noch da ist. Er braucht Medikamente und sein Leben ist möglicherweise in Gefahr.»