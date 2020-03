25 Tote und Verwüstung nach Tornados in Tennessee

Suchen Sie sich jetzt Schutz!

Bewohner von Nashville, der Hauptstadt der Country-Musik in den USA, beschrieben dramatische Szenen, als der Sturm einsetzte. «Suchen Sie sich jetzt Schutz! Dies ist ein sehr gefährlicher Sturm!», schrieb der nationale Wetterdienst im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Rund 73'000 Menschen in der Stadt Nashville und angrenzenden Gebieten hatten demnach keinen Strom mehr. Die ganze Nation trauere nach dem «sehr schrecklichen» und «teuflischen» Tornado mit den Betroffenen, sagte US-Präsident Donald Trump.

Prayers for all of those affected by the devastating tornadoes in Tennessee. We will continue to monitor the developments. The Federal Government is with you all of the way during this difficult time. https://t.co/eZlA7Ahruj

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020