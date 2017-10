22-jähriger Schweizer rast in Schaufenster

An der Bodanstrasse in Konstanz zerstörte ein Schweizer Automobilist bei einem Unfall ein Schaufenster komplett. Die beiden Passanten hatten Glück im Unglück und wurden nur leicht verletzt, ebenso der Fahrer. Der entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf 70'000 Euro.

#Verkehrsunfall in der Bodanstrasse! Rettung und Aufräumarbeiten laufen. Eine Fahrbahn ist gesperrt. Es gibt #Verkehrsbehinderungen! pic.twitter.com/uwbQhQuJ1t — Feuerwehr Konstanz (@fw_konstanz) 22. Oktober 2017

«Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn dürfte den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein», schreibt das Konstanzer Polizeipräsidium in seinem Communiqué. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 16.25 Uhr in der Innnenstadt.

(sep/fal)