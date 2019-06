19 Kilometer Pfingststau – Auto durchschlägt Leitplanke in Uri

Wie jedes Jahr an Pfingsten staut sich am Gotthard Richtung Süden der Verkehr. Am Samstagmittag war die Warteschlange vor dem Nordportal 19 Kilometer lang. Dies bedeutete für die Reisenden eine Wartezeit von bis zu dreieinhalb Stunden.

Der Pfingststau am Gotthard begann bereits am Freitag um 10 Uhr und dauerte den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch, wie Viasuisse mitteilte. Der Stau blieb jedoch stabil und war nie mehr als vier Kilometer lang.

Bis am Samstag früh, als es gegen 4 Uhr einen Unfall auf der A2 zwischen Erstfeld und Amsteg in Richtung Gotthard gab. Ein Autofahrer, der in Richtung Süden reiste, verlor aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Das Auto kam in der Mitte der beiden Fahrbahnen zum Stillstand.