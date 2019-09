17-Jährige im Bahnhof St. Gallen von Zug erfasst

Eine 17-jährige Frau ist am Sonntagmorgen im Bahnhof St. Gallen von einem Zug erfasst worden. Sie erlitt schwere Beinverletzungen. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen fuhr kurz vor 5 Uhr ein Zug aus dem St. Galler Hauptbahnhof in Richtung Gossau ab. Am Ende des Perrons entdeckte der Lokführer eine Person, die im Bereich der Geleise lag. Er leitete gemäss Mitteilung sofort eine Notbremsung ein. Trotzdem wurde die Frau vom Zug erfasst und an den Beinen schwer verletzt.