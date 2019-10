17 Verletzte nach Unfall mit Bus und Tram in Basel

An der Kreuzung Margarethenstrasse/Dornacherstrasse in Basel ist am Sonntag ein Tram der Linie 2 mit einem Bus der Linie 36 kollidiert. Die Kollision war so heftig, dass das Tram der Linie 2, das in Richtung Stadt unterwegs war, entgleist ist. Der Bus ist aus der Dornacherstrasse gekommen und wollte an der Margarethenstrasse nach dem Überqueren der Tramschienen nach links abbiegen. Beim Zusammenprall wurde der Bus gegen ein Auto geschoben, in dem zwei Personen sassen.