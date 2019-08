Flugzeug sackt 100 Meter ab – 14 Verletzte

Bei starken Turbulenzen während eines Langstreckenfluges von Mauritius nach Madrid haben sich 14 Menschen leichte Verletzungen zugezogen. Wie das spanische Charterunternehmen Evelop am Mittwoch mitteilte, sackte ein Airbus 330 hundert Meter ab.

Das Flugzeug sei jedoch am Dienstagabend sicher auf dem Flughafen von Madrid gelandet, schreibt das Unternehmen.

Turbulence on Evelop flight from Mauritius injures 14 passengers and crew. https://t.co/vgsQ3GTnBxpic.twitter.com/DxiQ1n2SbA

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) August 21, 2019