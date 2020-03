Unschuldiger läuft nach 35 Jahren Haft wieder über Gras

Der 60-Jährige aus Florida wurde nach 35 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Davon sass er 29 Jahre in der Todeszelle.

Fälschliche Fährte

Der Freilassung geht eine unglaubliche Geschichte voraus: Hildwin wurde 1985 in einem Mordfall verdächtigt. Er sagte, ihm sei auf der Autobahn das Benzin ausgegangen, woraufhin ihn eine Frau mitgenommen habe. Sie und ihr Freund hätten sich gestritten, und während sie nicht hingesehen hätten, habe er einen Ring und ein Radio aus dem Auto gestohlen.

Als der Streit heftiger geworden sei, hätten sie angehalten und Hildwin an Strassenrand rausgelassen. Vier Tage später wurde die Leiche der Frau im Kofferraum ihres Autos im Wald gefunden. Als das Diebesgut der Frau in seinem Besitz gefunden wurde, geriet er in Verdacht, sie ermordet zu haben.

Erkenntnisse dank neuer DNA-Technologie

Auf einem Beweisstück am Tatort fanden die Ermittler Sperma und Speichel. Im Jahr 2003 wurden damit DNA-Tests durchgeführt, die Hildwin als Quelle ausschlossen. Eine Organisation, die sich für unschuldig verurteilte Personen einsetzt, kämpfte in den folgenden sieben Jahren darum, dass das DNA-Profil in die Datenbank eingegeben wird.

Im Jahr 2010 ordnete der oberste Gerichtshof von Florida schliesslich eine Abgleichung mit der nationalen DNA-Datenbank an. Die DNA von Sperma und Speichel stimmte mit dem Freund des Opfers überein. Dieser befindet sich bereits wegen sexuellen Kindesmissbrauchs im Gefängnis.