Tierschützer begrüsst die Waljagd

Am Montag kehrte ein Walfangkutter mit zwei Minkwalen in den Hafen von Kushiro zurück. Ein Kran hob die Wale auf einen Lastwagen, der sie in eine Fabrik zur Verarbeitung fuhr.

Durch ein Moratorium der Internationalen Walfangkommission (IWC) ist der kommerzielle Walfang seit 1986 international verboten. Japan scheiterte im September 2018 in der IWC mit einem Antrag auf eine Rückkehr zum kommerziellen Walfang. Daraufhin kündigte das Land im Dezember seinen Rückzug aus der Kommission an. Die Entscheidung löste in mehreren Ländern und bei Aktivisten heftige Kritik aus.