Weitermachen, weiterlächeln

Beat Breu steht vor dem Kassenhäuschen, Hände in den Hosentaschen, und wartet auf Besucher. Manchmal dreht er seinen Kopf und blickt zu seiner Frau Heidi, die hinter einer Glasscheibe mit einem langen Sprung sitzt. Sie ist bereit, um mit einem Bleistift das nächste Kreuzchen auf einem Blatt Papier einzuzeichnen. Acht hat sie bisher machen dürfen. Es hätte Platz für 600. So viele fasst das Zirkuszelt. Beat Breus Zelt. Oben zwischen den Masten leuchtet der Name. Er hat sich damit seinen Kindheitstraum erfüllt. Mit 61 Jahren.