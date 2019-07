Weisses Haus schickt Geiselnahme-Experten nach Schweden

Die schwedische Nachrichtenagentur TT hatte zuvor berichtet, O'Brien habe dem Auftakt der Gerichtsverhandlung in Stockholm beigewohnt. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, kommentierte O'Briens Einsatz auf Twitter mit den Worten «der Druck steigt».

Pressure is mounting. @realDonaldTrump is focused on bringing Americans home from all around the world. Ambassador @robertcobrien is now in Sweden. https://t.co/cULwKg9OFB

— Richard Grenell (@RichardGrenell) July 30, 2019