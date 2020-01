Sie bekommt, was sie will

Die Briten sind enttäuscht. «Was ist bloss passiert mit dem zauberhaften Prinzen Harry und Meghan Markle, in die wir uns so verliebt haben?» Das fragt die «Daily Mail» konsterniert, nachdem Prinz Harry und Herzogin Meghan verkündet haben, den royalen Job zu kündigen und finanziell unabhängig zu werden. Sie wollen künftig einen Teil ihrer Zeit in Nordamerika verbringen. Ein Affront gegenüber der Queen, die offenbar von nichts wusste und mit einem dürren Statement in zwei Sätzen reagierte, das keinen anderen Schluss zulässt als: Sie ist sauer.