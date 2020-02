Schauspielerin Loughlin wird der Prozess gemacht

Der in den Bestechungsskandal um Zulassungen zu US-Eliteuniversitäten verwickelten Schauspielerin Lori Loughlin soll ab 5. Oktober in Boston der Prozess gemacht werden. Das kündigte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag an.

Der aus der Sitcom «Full House» bekannten Darstellerin und ihrem Ehemann Mossimo Giannulli wird vorgeworfen, 500'000 Dollar gezahlt zu haben, damit ihre beiden Töchter von der angesehenen University of Southern California (USC) aufgenommen wurden. Die 55-jährige Loughlin und der 56-jährige Giannulli sind wegen Verschwörungen zur Geldwäscherei, zum Betrug und zur Bestechung angeklagt. Ihnen drohen bis zu 45 Jahre Haft.