Mit acht Jahren Millionär

Ryan Kaji ist mit 26 Millionen US-Dollar Youtubes Spitzenverdiener. Dieses Video wurde 1,9 Millarden Mal angesehen. Video: Ryan's World (Youtube)

Die Videos sind unterhaltsam und lehrreich, meist sind darin Ryan und sein Vater zu sehen, wie sie neue Spielsachen begutachten und dabei ziemlich viel Spass haben. Man könnte deshalb vielleicht auch sagen, dass die Eltern das Hobby ihrer Kinder gefördert, auf einen digitalen Trend reagiert und sehr viel riskiert haben und nun dafür belohnt werden. Sie sind geschäftstüchtig, es gibt mittlerweile eine eigene Spielzeugkollektion, eine TV-Serie und ein Computerspiel. Vorsichtigen Schätzungen zufolge hat die Familie bislang mehr als 60 Millionen Dollar verdient. Ist das schlimm?

Jedenfalls ist das Geschäftsmodell gefährdet. So hat das Non-Profit-Unternehmen Truth in Advertising eine Beschwerde bei der US-Handelskammer eingereicht. «Fast 90 Prozent aller Videos enthalten mindestens ein gesponsertes Produkt», heisst es darin: «Die Videos richten sich an Kinder im Vorschulalter, die nicht zwischen ehrlicher Empfehlung und Werbung unterscheiden können.» Der Ausgang des Verfahrens ist offen. Zudem hat der Youtube-Mutterkonzern Google angekündigt, von 2020 an keine personalisierte Produktwerbung von Kindern mehr zuzulassen. Es ist nicht abzusehen, was das für Kanäle wie den von Kaji bedeutet, der offiziell von den Eltern betrieben wird.