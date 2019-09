«Ich liebte einen MI6-Agenten»

Sie lebt heute in einer ruhigen Vorortgemeinde am rechten Zürichseeufer. Vor dem Haus eine verkehrsberuhigte ­Strasse, auf der Wiese gegenüber ­weiden Schafe, auf der anderen Seite verdecken Gärten die Bahngeleise. Vom Balkon aus sieht sie einen Streifen See, wenn die Blätter nicht zu dicht sind. An der Wand hängt Kunst, Surreales des Schotten Alan Davie, auf der Kommode stehen Fotos: John (Name ­geändert), sie und John, ihre Schwester, ihr ungarischer ­Vater. Als Ungarn 2017 gegen die Schweiz um die Qualifikation für die Fussball-WM spielte, wusste sie nicht, wem sie die Daumen drücken soll.