Hat sie ihre gesunden Kinder in Rollstühle gesetzt?

Am Donnerstag sagte eine Schulbegleiterin vor dem Lübecker Landgericht aus, dass einer der Jungen, den angeblich Glasknochenkrankheit, Asthma und Rheuma in den Rollstuhl zwangen, an einem Lauftag der Schule ohne Probleme gejoggt sei. Er könne selbst entscheiden, wann er im Rollstuhl sitzen müsse, soll die Mutter erwidert haben. Die Kinder soll sie indes vor einer Querschnittslähmung gewarnt haben, falls sie ihr nicht folgten. Dabei hätten sie laut Anklage «aus ärztlicher Sicht an allen Aktivitäten teilnehmen können».

Die Kinder wurden 2016 in Obhut genommen

Nachbarn, denen das alles komisch vorkam, verständigten das Jugendamt. Auch eine heute 18 oder 19-jährige Tochter wandte sich an die Behörden. Daraufhin wurden die Kinder 2016 in Obhut genommen, allerdings nur bis 2018.

Viele Fragen werden in dem Verfahren mit 43 Zeugen und sechs Sachverständigen geklärt werden müssen. Wie konnte diese mutmassliche Täuschung einer Mutter so lange funktionieren, trotz Ärzten, Schulen, Betreuern, Vater?

Im Netz findet sich ein Antwortbrief eines Hilfsvereins von 2017 an Maike B. Darin wurden ihr drei Varianten für ihren Fall geschildert. Möglichkeit 1: Ärzte hätten ihre Kinder als Geldquelle ausgenützt. Möglichkeit 2: «Ihre Kinder haben alle festgestellten Diagnosen und sind deutlich krank.» Möglichkeit 3: «Sie haben Ihre Kinder kranker aussehen lassen, als sie es sind, und haben Diagnosen herbeigeführt, um an das Pflegegeld zu kommen.» Wegen Version 3 steht Maike B., die in Talkshows sass, vor Gericht. Das Urteil soll nach zehn Verhandlungstagen gefällt werden.