Das alte Hollywood steht vor Gericht

Im Oktober 2017 erschienen erste Artikel, in denen es um ­Vergewaltigungsvorwürfe gegen Weinstein ging. Das wiederum löste die weltweite #MeToo-Bewegung aus: Frauen schilderten unter diesem Schlagwort Vorfälle von Nötigungen oder gar Vergewaltigungen. Bis heute werfen mehr als 80 Frauen Weinstein massives Fehlverhalten vor.

Klägerin Mimi Haleyi (l.) mit Anwältin Gloria Allred. Foto: Getty Images

Im Gerichtsgebäude in Manhattan werden von Montag an zwei Frauen im Mittelpunkt stehen: Mimi Haleyi, eine ehemalige Produktionsassistentin der Weinstein Company, sowie eine bisher unbekannte Frau, die Weinstein beschuldigt, sie 2013 in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. Haleyi wirft ihm vor, sie 2006 in seinem Apartment zum Oralverkehr gezwungen zu haben.

Die Schicksale der beiden Frauen sollen stellvertretend für Dutzende Leidensgeschichten stehen, hofft Tina Chen, Präsidentin von Time’s Up. Die Organisation bietet Betroffenen juristischen Beistand. Sie sagt: «Wir hoffen, dass die Überlebenden durch diesen Prozess ein bisschen Gerechtigkeit erfahren.»

