Unternehmen wenden sich von Prinz Andrew ab

Ein Foto soll Prinz Andrew mit der damals minderjährigen Amerikanerin Virginia Guiffre zeigen. Sie behauptet, sie hätten danach Sex gehabt. (Video: BBC)

Der US-Multimillionär Epstein soll jahrelang minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Er hatte gute Kontakte zu zahlreichen Politikern und Prominenten.

Die Zeugin Virginia Giuffre hatte ausgesagt, von Epstein zum Sex mit dessen wohlhabenden Freunden gezwungen worden zu sein, darunter auch mit Prinz Andrew. Dies wies der Prinz in dem Fernsehinterview kategorisch zurück. Epstein hatte im August in seiner New Yorker Gefängniszelle Suizid begangen.