Rolf Knie polarisiert mit Beitrag über «Greta Dummberg»

Maler Rolf Knie bezeichnet Thunberg zweimal als «Dummberg», schreibt, dass sie zum Schulschwänzen animiere und unterstellt der Schwedin, dass sie die Welt retten wolle, ohne eine Schulbildung zu haben. Knie will Greta Thunberg nun einen seiner Pinsel schenken, damit sie damit Blüten rund um den Globus bestäuben könne, wie er sarkastisch schreibt. Der Pinsel werde in die Weltgeschichte eingehen, weil Greta ihn in der Hand hielt, spielt er zuletzt auf den Ruhm der 16-Jährigen an.

Screenshot von Knies Facebook-Beitrag.

Die Reaktionen auf den Eintrag sind durchmischt. Kommentarlos teilt eine grosse Mehrheit Knies Meinung und drückt dies mit einem Like, einem Lachen oder einem Herz aus. Rund fünf von sechs dieser Reaktionen sind positiv. Nur wenige drücken auf das verärgerte oder das weinende Emoji.

In den Kommentaren dreht sich dieses Verhältnis aber, diese fallen zum Teil heftig aus. Auch hier unterstützen einige den Maler, die grosse Mehrheit empört sich allerdings über den Beitrag, rund neun von zehn Kommentaren sind negativ.