Kanada begrüsst Königspaar mit falscher Flagge

Beim Staatsbesuch des belgischen Königspaars in Kanada ist den Gastgebern eine protokollarische Panne unterlaufen: Vor der Residenz von Generalgouverneurin Julie Payette hissten sie am Montag zunächst die schwarz-rot-goldene Flagge Deutschlands.

Die deutsche Fahne zeigt gewisse Ähnlichkeiten mit der belgischen Flagge, die drei Streifen in den Farben schwarz, gold und rot aufweist – allerdings in senkrechter Anordnung.

Die Sprecherin der Generalgouverneurin räumte eine «Verwechslung» ein, die allerdings noch rechtzeitig habe behoben werden können: «Wir haben die Situation unverzüglich korrigiert – noch vor dem Eintreffen ihrer Majestäten.» Als König Philippe und Königin Mathilde in einer Kutsche vor der Residenz vorfuhren, hing dort bereits die richtige Flagge.

Oeps, foutje. Canadezen signaleren boom die koningin Fabiola in 1977 heeft geplant in Ottawa tijdens eerste Belgisch staatsbezoek met Duits(!) vlagje. Nadat Belgische media hen daar attent op maken, grijpen ze in. #BelCan2018 pic.twitter.com/pSPIqZMzaJ