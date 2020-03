Die Filmstars und die Hollywood-Nanny

So viel und gerne Simpson auch über sich redet, wirklich private Details über die Hollywood-Berühmtheiten lässt sie sich nicht entlocken. Natürlich nicht. Für die berühmten Eltern und deren berühmte Kinder dürfte Simpsons Verschwiegenheit eine ebenso wichtige Kernkompetenz sein wie die Vermittlung von Anschnall- oder Wickelgrundwissen.

Bei all dem Sendungsbewusstsein überrascht es nicht, dass Simpson auch einen Erziehungsratgeber geschrieben hat, in dem sie ein paar sehr kleine Einblicke in das Leben ihrer prominenten Kunden gewährt. «The Nanny Connie Way» («Die Nanny-Connie-Methode») heisst das Buch, auf dem Cover prangt auf der Windel eines Babys der Spruch «Have No Fear», darüber ein lobendes Zitat von Jessica Biel und Justin Timberlake. Vielleicht macht das die Symbiose aus: Connie schweigt über das Privateste ihrer Kunden und bekommt im Gegenzug wohldosierte Details als Hilfe bei ihrer Selbstvermarktung als Star-Nanny.

Sechs Jahre bei der Familie Damon

Nanny Connie bietet eine Rundumversorgung: Sobald das Baby geboren wird, rufen die Eltern sie an. Sie bleibt auch mal 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, mitunter jahrelang. Matt Damon und seine Frau zum Beispiel wollten sichergehen, dass Nanny Connie verfügbar ist, falls sie sich dazu entschlössen, ein zweites Kind zu bekommen. Sie buchten Simpson nach der Geburt ihrer ersten Tochter gleich für sechs Jahre.

Simpson stellt aber auch klar, wer in der Eltern-Nanny-Beziehung die Chefin ist: «Meine Kunden suchen nicht mich aus, ich suche meine Kunden aus! Es gab einige Promi-Familien aus der ersten Reihe, denen ich abgesagt habe, weil sie sich nicht auf ihr Kind einlassen wollten», sagt die 60-Jährige. Simpson nimmt sich heraus, den Hollywood-Eltern ihre Meinung zu sagen, nicht alle sind das aus ihrem Alltag gewohnt. Sie musste, sagt sie, manchen verbieten, ihr Kind mit Spielzeug zu überschütten: «Liebe heisst manchmal auch, Nein zu sagen.» Als Matt Damons Tochter sich einen Kindercomputer wünschte, baute Nanny Connie einen mit ihr. Aus einem Karton.

Eines der Hauptthemen ihrer Arbeit ist: Normalität. Alle Babys haben die gleichen Grundbedürfnisse, unabhängig vom Status der Eltern. Vor allem den Hollywood-Müttern, für deren Karrieren das Aussehen eine grosse Rolle spielt, muss sie erst mal das Kalorienzählen abgewöhnen. «Wer stillen will, kann das Wort Diät gleich aus seinem Wortschatz streichen», schreibt Simpson in ihrem Buch.