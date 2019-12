Dating-App wirft Sharon Stone raus

Die durch ihren Erotik-Thriller «Basic Instinct» weltberühmt gewordene Filmschauspielerin wollte es ausprobieren und erlebte Unerwartetes. Bumble sperrte kurzerhand ihren Account. Wie Stone auf Twitter bemerkte, «hätten einige Nutzer der Dating-App geschrieben, dass ich es doch nicht wirklich sein könne.»

Sie gab sich aber damit nicht zufrieden. Und twitterte weiter: «Hey Bumble, ist es ein Ausschlusskriterium, ich zu sein?»

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. ????????Some users reported that it couldn’t possibly be me! Hey @bumble, is being me exclusionary ? ???????????Don’t shut me out of the hive ????

— Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019