Hier rollt eine Lawine ins Dorf

Das Martelltal in Südtirol ist derzeit von der Aussenwelt abgeschnitten. Grund dafür sind heftige Schneefälle. Am Sonntagvormittag ereignete sich ein Zwischenfall, der bei Anwohnern für Angst sorgte. Eine Lawine rollte durch die Strassen des Dorfes bis in die Ortsmitte. Mehrere Häuser mussten evakuiert werden. Zum Schutz der Bevölkerung wurde eine Ausgangssperre verhängt. Bisher wurde bei den Lawinenabgängen niemand verletzt.