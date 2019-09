Die Limmat ist plötzlich giftgrün

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt die Aktion, sie schreibt in einer Medienmitteilung: «Unbekannte haben im Kreis 1 die Limmat mit einem zurzeit unbekannten Farbstoff grün eingefärbt.»

Womit die Aktivisten den Fluss eingefärbt haben, ist gemäss der Stadtpolizei noch in Abklärung. Eine Wasserprobe sei zum Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) gebracht worden. «Zurzeit kann nicht vorausgesagt werden, wann die Untersuchung abgeschlossen ist und das Resultat bekannt gegeben werden kann», schreibt die Polizei weiter.

Stoff soll harmlos sein

Die Umweltaktivisten von Extinction Rebellion schreiben gemäss «20 Minuten» in ihrer Medienmitteilung zur Aktion, beim Farbstoff handle sich um Uranin. «Anders als seine giftgrüne Färbung vermuten lässt, ist der Stoff komplett ungefährlich.» Die Toxizität von Uranin liege in der Grössenordnung von Speisesalz, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Mit der unbewilligten Aktion will die aus England stammende Bewegung auf den drohenden Kollaps des Ökosystems und das mögliche Aussterben der menschlichen Spezies aufmerksam machen, heisst es in der Medienmitteilung.