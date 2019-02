Schweizer Freeskier springen vom Sessellift

Die Freestyle-WM in Park City (USA) ist noch in vollem Gang. Dass die Schweizer Freestyler sich auch neben dem Rampenlicht einen Adrenalinkick verschaffen, zeigt die neueste Instagram-Story des Schweizer Freeskiers Daniel Loosli. Waghalsig springen drei Skifahrer von einem Sessellift in die Tiefe.

Die Haltungsnoten für den gefährlichen Sprung dürften aber nicht allzu gut sein: Keiner der Sportler kann sich auf den Beinen halten. Ob die Aktion für die Gruppe Konsequenzen hatte, ist nicht bekannt.